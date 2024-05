Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αστυνομικές αρχές του Λονδίνου μετά από σοβαρό περιστατικό στο Χέινολτ στα Βορειοανατολικά της πόλης.

Για την ώρα οι αναφορές κάνουν λόγο για τέσσερις τραυματίες ενώ βίντεο στα social media δείχνουν ένα άτομο – τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης – να κρατά ένα μεγάλο μαχαίρι, σαν σπαθί.

Το άτομο αυτό έχει συλληφθεί και παρότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα οι Αρχές για την ώρα εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Ο 36χρονος συλληφθείς φέρεται να επιτέθηκε σε περαστικούς και σε δύο αστυνομικούς πριν τελικά συλληφθεί.

Βρετανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως ο άνδρας έριξε ένα όχημα σε ένα σπίτι στο Thurlow Gardens, πριν αρχίσει να μαχαιρώνει όποιο συνάντησε.

Ο σταθμός του μετρό Hainault στο Ilford έχει κλείσει από την αστυνομία.

