Τρεις αστυνομικοί στις ΗΠΑ έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών που ξέσπασε χθες Δευτέρα όταν πήγαν να συλλάβουν ύποπτο στη Βόρεια Καρολίνα, στις νότιες ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Eight officers were shot today while trying to serve a warrant in Charlotte, North Carolina. Three of the officers, all US marshals, were killed in the shootout. The suspect was also killed. pic.twitter.com/djmjzYXLLY