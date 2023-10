Με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν επικοινώνησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμιν Νετανιάχου, με θέμα τον πόλεμο στο Ισραήλ. Ο Ρώσος πρόεδρος ήταν εξαιρετικά επικριτικός για το Ισραήλ στις δηλώσεις του, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, κάνοντας ακόμη και έμμεσες συγκρίσεις μεταξύ του Ισραήλ και του γερμανικού στρατού στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ένας από τους συνεργάτες του Πούτιν σημείωσε σε συνομιλία με δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος είχε ήδη συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ και τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι, ενώ αναμένεται και επικοινωνία με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

«Κατά τη διάρκεια όλων των συνομιλιών, η κύρια προσοχή δόθηκε στην έντονα κλιμακούμενη παλαιστινο-ισραηλινή σύγκρουση. Εκφράστηκε έντονη ανησυχία για τη μεγάλης κλίμακας κλιμάκωση των εχθροπραξιών, η οποία συνοδεύεται από την καταστροφική αύξηση των θυμάτων μεταξύ των αμάχων και την εμβάθυνση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ανέλαβε την ευθύνη για την αποτυχία αποτροπής της επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, ο επικεφαλής της Γενικής Υπηρεσίας Ασφαλείας του Ισραήλ, Ρόνεν Μπαρ.

«Παρά μια σειρά ενεργειών που πραγματοποιήσαμε, δυστυχώς, το Σάββατο δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μια επαρκή προειδοποίηση που θα επέτρεπε την αποτροπή της επίθεσης. Ως το πρόσωπο που βρίσκεται στην κεφαλή της οργάνωσης – η ευθύνη γι’ αυτό βαραίνει εμένα», τόνισε αρχικά.

Στη συνέχεια υποστήριξε πως «θα υπάρξει χρόνος για έρευνες. Τώρα αγωνιζόμαστε. Χάσαμε δέκα από τους καλύτερους ανθρώπους μας, πολλοί από εμάς τραυματίστηκαν, οι στρατιώτες έχασαν τους συγγενείς τους. Αμέτρητες οι ιστορίες ηρωισμού». Σύμφωνα με τον ίδιο, «ήδη από την πρώτη ημέρα των μαχών, δημιουργήσαμε έναν ειδικό σχηματισμό, σε συνεργασία με τις IDF, για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και την ανάκτηση των απαχθέντων και των αγνοουμένων».

Στην επιστολή του ανέφερε ακόμη πως «όλοι οι υπάλληλοι της οργάνωσης έφτασαν στις μονάδες, άνοιξαν ιδιωτικά γραφεία, δημιουργήθηκαν ειδικές ομάδες. Όλοι όσοι έφεραν όπλο κατέβηκαν για να πολεμήσουν», ενώ τόνισε πως «βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο, όχι σε μια απλή μάχη. Ένας πόλεμος τελειώνει με μια απόφαση και μια αλλαγή κατάστασης. Δεν υπάρχει χρονικό όριο. Θα πάμε μέχρι το τέλος».

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τον επικεφαλής της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Χαμάς στο Χαν Γιούνις.

