Επεισόδια μεταξύ οπαδών της Φιορεντίνα και της Ρόμα σε αυτοκινητόδρομο στη Μπολόνια

Λίγο πριν την έναρξη των παιχνιδιών στη Serie A οι οπαδοί της Ρόμα και της Φιορεντίνα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Οι οπαδοί της Ρόμα κατευθύνονταν βόρεια προς το Τορίνο για την αναμέτρηση της ομάδας τους, ενώ οι φίλοι της Φιορεντίνα ταξίδευαν προς την Μπολόνια για το δικό τους παιχνίδι, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του προέδρου της ομάδας, Ρόκο Κομίσο.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συμπλοκή μεταξύ των δύο πλευρών σημειώθηκε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, στην περιοχή Καζαλέκιο της επαρχίας της Μπολόνια.

Ένταση και πρόβλημα στην κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο προκάλεσαν τα επεισόδια.

Ακόμα βέβαια δεν έχει γίνει περαιτέρω ανακοίνωση για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό.

Το περιστατικό αναδεικνύει για άλλη μια φορά την έξαρση της βίας στα γήπεδα της Ευρώπης, ένα πρόβλημα που συνεχίζει να ταλαιπωρεί το ποδόσφαιρο.