Έλον Μασκ: Κατηγορεί το Netflix για την προώθηση της «woke agenda» – Η ανάρτησή του στο Twitter/X

Μια νέα κόντρα ξέσπασε στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του θεάματος, με πρωταγωνιστή τον Έλον Μασκ. Ο ιδρυτής της Tesla και ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), κατηγορεί ανοιχτά το Netflix για την προώθηση της λεγόμενης «woke agenda» και καλεί τους γονείς να ακυρώσουν τις συνδρομές τους, προκειμένου να προστατεύσουν την ψυχική υγεία των παιδιών τους.

Η επίθεση εκδηλώθηκε με ανάρτηση του Έλον Μασκ στον προσωπικό του λογαριασμό στο X. Ο δισεκατομμυριούχος προχώρησε σε repost ενός σκίτσου, το οποίο απεικονίζει το Netflix ως έναν σύγχρονο «Δούρειο Ίππο» που εισβάλλει στα σπίτια, με σκοπό να μεταδώσει στα παιδιά τη transgender woke ατζέντα.

Η λεζάντα που συνόδευε το σκίτσο ήταν σαφής και προκάλεσε άμεσα έντονες αντιδράσεις: «Ακυρώστε το Netflix για την υγεία των παιδιών σας».

Η κίνηση αυτή του Έλον Μασκ εντάσσεται στην ευρύτερη κριτική που ασκεί ο ίδιος απέναντι σε αυτό που θεωρεί «υπερβολική» προβολή θεμάτων ταυτότητας και σεξουαλικού προσανατολισμού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις μεγάλες πλατφόρμες περιεχομένου.

Ο δισεκατομμυριούχος, με την επιρροή που διαθέτει στην πλατφόρμα X, φαίνεται πως ξεκινά έναν ιδιότυπο «πόλεμο» κατά του streaming κολοσσού, θέτοντας το ζήτημα της παιδικής ψυχικής υγείας και της επιρροής του τηλεοπτικού περιεχομένου ως βασικό επιχείρημα για το «cancel».