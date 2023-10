Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε πως συμφωνήθηκε εκεχειρία στη νότια Λωρίδα της Γάζας, μισή ώρα αφού πηγές από την Αίγυπτο επεσήμαναν τη σύναψή της.

PMO says: There is currently no ceasefire and humanitarian aid in the Gaza Strip in exchange for the expulsion of foreigners. https://t.co/X7Jy250fFj