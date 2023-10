Σε ετοιμότητα παραμένει ο ισραηλινός στρατός και περιμένει την πολιτική απόφαση, για την χερσαία επιχείρηση εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Την ίδια ώρα, δραματική είναι η κατάσταση στην περιοχή, όπου σύμφωνα με στοιχεία του ισραηλινού στρατού, έχουν μετακινηθεί προς τον Νότο 600.000 άμαχοι Παλαιστίνιοι.

Πάνω από 1.400 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν στο Ισραήλ κατά την επίθεση της Χαμάς.

Στη Λωρίδα της Γάζας, οι αρχές καταμετρούν τουλάχιστον 2.670 νεκρούς, ανάμεσά τους εκατοντάδες παιδιά.

