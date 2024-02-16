Διαδηλώσεις κατά του Πούτιν σε ευρωπαϊκές πόλεις με αφορμή τον θάνατο του Ναβάλνι

Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε στην πλατεία Νταμ, μπροστά στα βασιλικά ανάκτορα του Άμστερνταμ, καθώς και έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας στη Χάγη, στα κάγκελα της οποίας κρέμασαν ένα πορτρέτο του Αλεξέι Ναβάλνι.

Οι διαδηλωτές κρατούταν πλακάτ με το σύνθημα «Ο Πούτιν είναι δολοφόνος» και «Μην εγκαταλείπετε», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Στην Ελβετία, περίπου 150 άτομα συγκεντρώθηκαν στη Γενεύη, κρατώντας στα χέρια τους λουλούδια και πλακάτ. Μια γυναίκα κρατούσε ένα πανό με το σύνθημα, στα αγγλικά, «Ο Πούτιν είναι δολοφόνος. Μια αυθόρμητη διαδήλωση έγινε και στη Ζυρίχη, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, μετέδωσε το πρακτορείο Keystone-ATS. «Ο Πούτιν σκότωσε τον Ναβάλνι», έγραφε μια αφίσα που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι.

Στο Λονδίνο, αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας. «Ο Ναβάλνι είναι ο ήρωάς μας» και «Η Ρωσία μου είναι στη φυλακή» φώναζαν στα αγγλικά και τα ρωσικά. Άλλοι κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Είμαστε Ναβάλνι» και «Ο Πούτιν να καεί στην κόλαση».

Διαδηλώσεις Ρώσων αντιφρονούντων σε Πολωνία, Γερμανία και Λιθουανία

Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν αυθόρμητα απόψε σε πλατείες στη Βαρσοβία, το Βίλνιους και το Βερολίνο, για να τιμήσουν τον Αλεξέι Ναβάλνι, τον Ρώσο αντιφρονούντα που πέθανε σήμερα στη φυλακή.

Στη διαδήλωση της Βαρσοβίας, έξω από τη ρωσική πρεσβεία, συμμετείχαν εκατοντάδες άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νέοι, που δήλωναν αναστατωμένοι από τον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης.

Ο Ντενισλάν, ένας 29χρονος Ρώσος που αρνήθηκε να πει το επώνυμό του, εξήγησε ότι πήγε για να διαμαρτυρηθεί για τις «πολιτικές δολοφονίες» και επειδή θεωρεί τον Ναβάλνι «σύμβολο της ρωσικής κοινωνίας των πολιτών». «Είμαι εδώ επειδή η Ρωσία θα έπρεπε και θα μπορούσε να είναι δημοκρατική χώρα», είπε με τρεμάμενη φωνή. Κάποιοι άναψαν κεριά ή άφησαν λουλούδια στα κάγκελα, γύρω από το πολύ καλά φρουρούμενο κτίριο της πρεσβείας της Ρωσίας.

«Οι εργαζόμενοι εδώ είναι εξίσου υπεύθυνοι για τον θάνατο του Ναβάλνι», είπε η Νατάλια Κοντέλ, μια Ρωσίδα που εγκατέλειψε τη χώρα της διαφωνώντας με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Ο Πούτιν είναι δολοφόνος» και «Δεν ξεχνάμε ποτέ, δεν συγχωρούμε ποτέ».

Στη Λιθουανία, εκατοντάδες άνθρωποι που κρατούσαν πορτρέτα του Ναβάλνι συγκεντρώθηκαν στο μνημείο των θυμάτων της σοβιετικής κατοχής. Μια Ρωσίδα που ζει στη χώρα εδώ και ένα χρόνο είπε ότι ο Ναβάλνι ήταν «ένας άνθρωπος που έλεγε αυτά που σκεφτόταν και της έδινε ελπίδα». «Ακόμη και από τη φυλακή του, κατάφερε να βρει τη δύναμη και να μεταφέρει ελπίδα σε εκείνους που αντιστέκονται», είπε.

Το απόγευμα, ένα μεγάλο πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας, στη λεωφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν του Βερολίνου, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Πούτιν δολοφόνε» και «Ο Πούτιν στη Χάγη». Οι διαδηλωτές ήταν κυρίως ρωσόφωνοι και κρατούσαν πλακάτ με υβριστικά συνθήματα για τον Ρώσο πρόεδρο ή φωτογραφίες του Ναβάλνι.

Στην πρεσβεία, καθώς και στο γειτονικό κτιριακό συγκρότημα της ρωσικής αεροπορικής εταιρείας Aeroflot, όλα τα φώτα ήταν σβηστά.

«Είναι ένα σκληρό πλήγμα σε συναισθηματικό επίπεδο. Περιμένουμε την επίσημη επιβεβαίωση της οικογένειας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Εβγκένι Σιρόκιν, ο συντονιστής του κινήματος «Ελευθερώστε τον Ναβάλνι» στη Γερμανία. «Αυτό μας κινητοποιεί για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Αγωνιζόμαστε κατά του Πούτιν», πρόσθεσε ο 43χρονος Σιρόκιν, που κρατούσε ένα μεγάλο, ασπρόμαυρο πορτρέτο του Ναβάλνι.

Πίσω του, λουλούδια, αναμμένα κεριά και φωτογραφίες του Αλεξέι Ναβάλνι πολλαπλασιάζονταν στο πεζοδρόμιο.

«Αισθάνομαι εντελώς άδειος. Δεν είμαι κανένας μεγάλος ακτιβιστής, αλλά το θεωρώ πολύ σοβαρό αυτό. Αυτή η είδηση απλώς μου έκοψε την ανάσα», είπε ο Μιχαήλ Φιλίποφ, 40 ετών, ο οποίος έφυγε από τη Ρωσία μαζί με τον γιο του, 21 ετών, για να μην στρατολογηθούν.

«Τον σκότωσαν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Για εμένα, αυτό είναι φρικτό, σε προσωπικό επίπεδο. Είναι ένδειξη ότι χάσαμε τον μπούσουλα», είπε ο Μαράτ Γκελμάν, 63 ετών, ένας γνωστός Ρώσος συλλέκτης και επικριτής του Κρεμλίνου που έχει εγκατασταθεί πλέον στο Βερολίνο. «Ένας ήρωας πρέπει να αντικαθίσταται από εκατό άλλους ήρωες. Θα πρέπει να σηκώσουν και άλλοι το κεφάλι και να πουν: δεν φοβάμαι. Ελπίζω πραγματικά ότι οι άνθρωποι θα εμπνευστούν από τη ζωή και τον θάνατο του Αλεξέι και αυτό θα τους ωθήσει να υπηρετήσουν την πατρίδα», πρόσθεσε.

