Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το μεσημέρι ο μεγάλος εχθρός του Βλαντιμίρ Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι. Ο θάνατός του έχει προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή, καθώς η διεθνής κοινότητα κατηγορεί ευθέως τον Ρώσο πρόεδρο για τον θάνατο του Ναβάλνι.

Ποιος ήταν όμως ο 47χρονος ακτιβιστής που τόλμησε να εκφράσει την αντίθεσή του και να πολεμήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν; Πρώην δικηγόρος, ο Ναβάλνι έγινε γνωστός μέσα από τα ιστολόγια που εξέθεσαν την τεράστια διαφθορά, όπως είπε, σε όλο τη ρωσική ελίτ, περιγράφοντας τη Ρωσία ως κυβερνώμενη από «απατεώνες και κλέφτες».

Watch: Alexei Navalny in court a day before his death https://t.co/zVw3qFrtrJ