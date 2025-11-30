Δείτε από το Φανάρι τη Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Ανδρέα παρουσία του Πάπα Λέοντα – Στον Πατριαχρικό ναό του Αγίου Γεωργίου

Πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία τελείται το πρωί της Κυριακής (30.11.2025), ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.

Στη λειτουργία, η οποία αποτελεί την κορύφωση της θρονικής εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προεξάρχει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Φανάρι παρίσταται ο Πάπας Ρώμης Λέων ΙΔ΄, συνοδευόμενος από ιεράρχες των δύο Εκκλησιών, καθώς και εκπροσώπους άλλων χριστιανικών δογμάτων, διπλωμάτες και επίσημους προσκεκλημένους. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπεί ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, οι δύο προκαθήμενοι απηύθυναν ευλογία στους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου.

Το μεσημέρι, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα παρακαθίσει σε επίσημο γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και στη συνέχεια θα αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Βηρυτό, όπου θα συνεχίσει το δεύτερο σκέλος της αποστολικής του περιοδείας.