Δείτε από το Φανάρι τη Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Ανδρέα παρουσία του Πάπα Λέοντα – Στον Πατριαχρικό ναό του Αγίου Γεωργίου

Δείτε από το Φανάρι τη Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Ανδρέα παρουσία του Πάπα Λέοντα – Στον Πατριαχρικό ναό του Αγίου Γεωργίου
UPD: 12:30

Πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία τελείται το πρωί της Κυριακής (30.11.2025), ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.

Στη λειτουργία, η οποία αποτελεί την κορύφωση της θρονικής εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προεξάρχει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Στο Φανάρι παρίσταται ο Πάπας Ρώμης Λέων ΙΔ΄, συνοδευόμενος από ιεράρχες των δύο Εκκλησιών, καθώς και εκπροσώπους άλλων χριστιανικών δογμάτων, διπλωμάτες και επίσημους προσκεκλημένους. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπεί ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, οι δύο προκαθήμενοι απηύθυναν ευλογία στους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου.

Το μεσημέρι, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα παρακαθίσει σε επίσημο γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και στη συνέχεια θα αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Βηρυτό, όπου θα συνεχίσει το δεύτερο σκέλος της αποστολικής του περιοδείας.

