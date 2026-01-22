Δανία: Συνάντηση με τον Ρούτε την Παρασκευή 23/1 η Φρέντερικσεν

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναμένεται να έχει την Παρασκευή 23/1 η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν.

Η συνάντηση έρχεται μετά τη χθεσινή δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι εξασφάλισε το «πλαίσιο» μιας συμφωνίας για το μέλλον της Γροιλανδίας με τον Ρούτε. Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ακόμη τι ακριβώς συνεπάγεται αυτή η συμφωνία.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ δεν έχει κανένα δικαίωμα να διαπραγματεύεται εκ μέρους της Δανίας ή της Γροιλανδίας, δήλωσε νωρίτερα ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πούλσεν.

«Ωστόσο, η εντύπωσή μου είναι ότι έχει εργαστεί πιστά για να διατηρήσει την ενότητα εντός του ΝΑΤΟ και είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ θέλει τώρα να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει την ασφάλεια εντός και γύρω από την Αρκτική», δήλωσε ο Πούλσεν.