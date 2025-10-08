CNN: «Η συμφωνία για τη Γάζα είναι πολύ κοντά, θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες» λένε ισραηλινές πηγές

Στο γεγονός ότι η συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα είναι πολύ κοντά στέκονται δυο ισραηλινές πηγές σύμφωνα με όσα αναφέρει το CNN.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δυο ισραηλινές πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις αναφέρουν ότι μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός των επόμενων 48 ωρών.

Μια τρίτη πηγή δήλωσε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός των επόμενων 48 ωρών, με την απελευθέρωση των ομήρων πιθανότατα να ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, λέγοντας ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός «ημέρων».

Σε μια περαιτέρω ένδειξη ότι οι συνομιλίες κινούνται προς θετική κατεύθυνση, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες για ένα προκαταρκτικό σχέδιο του ψηφίσματος για την κατάπαυση του πυρός, το οποίο θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο για ψήφιση εάν επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία.

Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων στο πλαίσιο συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την κυβέρνηση.

Εάν το υπουργικό συμβούλιο ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας, υπάρχει ένα σύντομο χρονικό περιθώριο για την κατάθεση αιτήσεων ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ για την αμφισβήτηση των απελευθερώσεων. Η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει με τις απελευθερώσεις μόνο αφού ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο.