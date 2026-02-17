Χαμάς: Τι ζητάει από το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς προέτρεψε σήμερα το «Συμβούλιο Ειρήνης», στο οποίο προεδρεύει ο Ντόναλντ Τραμπ, να υποχρεώσει το Ισραήλ «να βάλει τέλος στις παραβιάσεις» της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Καλούμε τα μέλη του Συμβουλίου να λάβουν σοβαρά μέτρα ώστε να αναγκάσουν την ισραηλινή κατοχή να βάλει τέλος στις παραβιάσεις της στη Γάζα, ενώ ο γενοκτονικός πόλεμος συνεχίζεται» στον θύλακα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της ισλαμιστικής οργάνωσης Χάζεμ Κάσεμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται καθημερινά για παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Η Χαμάς κάλεσε επίσης το Συμβούλιο να αναλάβει δράση ώστε «να ξεκινήσει τις εργασίες της» η Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας (NCAG), η οποία θα αναλάβει προσωρινά τη διακυβέρνηση του θύλακα.

Η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον. Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γκίντεον Σάαρ θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ σε αυτήν τη συνάντηση, ανακοίνωσε νωρίτερα το γραφείο του. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ θα μετάσχει αύριο στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σε επίπεδο υπουργών, και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον, όπου «θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ» στη σύνοδο του Συμβουλίου Ειρήνης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.