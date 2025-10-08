Χαμάς: «Πολύ κοντά σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός» αναφέρει ανώτερος αξιωματούχος

Στο γεγονός ότι Χαμάς και Ισραήλ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Γάζα στάθηκε ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο CNN τόνισε ότι οι λεπτομέρειες της λίστας των κρατουμένων που θα απελευθερωθούν εξακολουθούν να συζητούνται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, αυτό που εκκρεμεί ακόμη είναι η λίστα των κρατουμένων που θα ανταλλαγούν», δήλωσε ο αξιωματούχος στο CNN.