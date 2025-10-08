Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Χαμάς: «Πολύ κοντά σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός» αναφέρει ανώτερος αξιωματούχος

«Απομένουν λεπτομέρειες για την απελευθέρωση κρατουμένων»

Χαμάς: «Πολύ κοντά σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός» αναφέρει ανώτερος αξιωματούχος
ΑΠΕ-ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM

Στο γεγονός ότι Χαμάς και Ισραήλ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Γάζα στάθηκε ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο CNN τόνισε ότι οι λεπτομέρειες της λίστας των κρατουμένων που θα απελευθερωθούν εξακολουθούν να συζητούνται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, αυτό που εκκρεμεί ακόμη είναι η λίστα των κρατουμένων που θα ανταλλαγούν», δήλωσε ο αξιωματούχος στο CNN.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ