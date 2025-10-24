Bloomberg: Μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία πρέπει να περιλαμβάνει τρεις βασικές εγγυήσεις

Τα διδάγματα που θα πρέπει να αντλήσει από το Κόσοβο το σχέδιο για την Ουκρανία αναλύει το Bloomberg με άρθρο του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο James Stavridis ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει τη ρωσική κυριαρχία τόσο στην Κριμαία όσο και σε 4 άλλες ουκρανικές περιφέρειες που έχουν τον ρόλο της γέφυρας με τη Ρωσία.

Αν αυτό βέβαια γινόταν, η Ουκρανία θα έμενε απροστάτευτη σε μελλοντικές επιθέσεις της Ρωσίας, η οποία από την πλευρά της θα έβλεπε τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί να κάνουν «φτερά». Από την πλευρά της, σύμφωνα με το άρθρο, η Ουκρανία χρειάζεται μια συμφωνία που θα διασφαλίζει την πλήρη εδαφική υπεροχή και προστασία από ξηράς, θαλάσσια πρόσβαση και προστασία των λιμανιών και θαλάσσιων οδών αλλά και εναέρια άμυνα και έλεγχο του εναέριου χώρου. Η έμφαση είναι ότι η ειρήνη δεν πρέπει να αποτελεί εκχώρηση αλλά μέσο ενίσχυσης της αποτροπής.

«Όπως συνέβη και στο Κόσοβο μια συμφωνία χωρίς σαφή μηχανισμό εφαρμογής και ισχυρή διεθνή παρουσία μπορεί να οδηγήσει σε διαρκή αστάθεια και περιοδικές εντάσεις, αντί για πραγματική ειρήνη. Η Ουκρανία δεν πρέπει να δεχτεί μια λύση τύπου Κοσόβου, όπου η διεθνής κοινότητα επιβάλλει σταθερότητα χωρίς πραγματική κυριαρχία ή μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Αντίθετα, χρειάζεται μια συμφωνία με συγκεκριμένες, δεσμευτικές εγγυήσεις για την άμυνα, τα σύνορα και τη διεθνή της θέση» αναφέρει ο James Stavridis.

Bloomberg: Η «ασπίδα» στην κυβερνασφάλεια της Ουκρανίας

Παράλληλα, ένα από τα θέματα που θα πρέπει να λυθεί σύμφωνα με το Bloomberg είναι η προστασία της Ουκρανίας από τις ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις, με τους Ουκρανούς παρά το γεγονός ότι έχουν αναπτύξει σημαντική τεχνολογία αμυντικού κυβερνοπολέμου να θέλουν βοήθεια και από άλλες χώρες προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους άμυνα.

Ο Ζελένσκι ζήτησε από τη Συμμαχία των Προθύμων όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε σήμερα τους συμμάχους του Κιέβου που συμμετέχουν στην αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων» να ενισχύσουν την Ουκρανία με όπλα μεγάλου βεληνεκούς για να ασκηθούν πιέσεις στην Ρωσία ώστε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Οι ΗΠΑ “εξετάζουν ακόμη” εάν θα δώσουν πυραύλους Τόμαχοκ στο Κίεβο, δηλώνει ο γγ του ΝΑΤΟ

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί τα μέσα που διαθέτει για να πλήξει ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας και έχει ζητήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Τόμαχοκ (Tomahawk) από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αυξήσει την πίεση προς την Μόσχα, αλλά δεν τους έχει αποκτήσει ακόμη.Η Γαλλία θα παραδώσει αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster και αεροσκάφη Mirage στο Κίεβο

«Μόλις (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ) Πούτιν ένιωσε πίεση και την πιθανότητα εμφάνισης των Τόμαχοκ στην Ουκρανία, δήλωσε αμέσως έτοιμος να επανεκκινήσει τις συνομιλίες», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Λονδίνο. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας καλεί για ενίσχυση του Κιέβου με όπλα μεγάλης εμβέλειας, σε συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρo.

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επιτάχυνση του προγράμματος κατασκευής οπλικών συστημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο την άμεση παράδοση 140 ελαφρών πυραύλων (LMM) στην Ουκρανία μέσα στον χειμώνα. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη συμφωνία ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων στερλινών που υπόγραψε το Μάρτιο η Βρετανία με την Ουκρανία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η σύνοδος πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την υιοθέτηση του 19ου πακέτου κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας και τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε δύο από τις μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

«Η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια όλων μας», τόνισε ο Κιρ Στάρμερ, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις στο μέτωπο του Ντονέτσκ «καθορίζουν το συλλογικό μας μέλλον για τα επόμενα χρόνια».

Στο περιθώριο της συνάντησης, οι ηγέτες Θα επισκεφτούν παιδιά του Ουκρανικού Σχολείου του Αγίου Μάρκου στο Λονδίνο, το οποίο έχει φιλοξενήσει εκατοντάδες ουκρανόπουλα που βρήκαν καταφύγιο στην Βρετανία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε και συνάντηση του προέδρου Ζελένσκσι με τον βασιλιά Κάρολο στο κάστρο του Ουίνδσορ. Ήταν η τρίτη συνάντηση του δύο αντρών μέσα σε ένα χρόνο.