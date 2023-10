Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε να βοηθήσει το Ισραήλ στον πόλεμο κόντρα στην Χαμάς.

Συγκεκριμένα λίγο μετά τα όσα ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ο Λευκός Οίκος με ανακοίνωση του ανέφερε ότι θα στηρίξει με όλα τα μέσα το Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «προειδοποιεί οποιονδήποτε παράγοντα εχθρικό προς το Ισραήλ που επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση», υπογραμμίζει ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Κατέστησα σαφές στον πρωθυπουργό Νετανιάχου ότι είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε όλα τα κατάλληλα μέσα για να στηρίξουμε την κυβέρνηση και τον λαό του Ισραήλ», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Today, I spoke with @IsraeliPM about the appalling Hamas terrorist attacks in Israel. I offered our support and reiterated my unwavering commitment to Israel’s security. @FLOTUS and I express our heartfelt condolences to the families who have lost loved ones.