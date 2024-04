Την ακλόνητη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για την ασφάλεια του Ισραήλ μετέφερε ο Τζο Μπάιντεν στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν νωρίτερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν συμβολή στην κατάρριψη «σχεδόν όλων» των drones και των πυραύλων που εξαπολύθηκαν το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

I condemn Iran's attacks in the strongest possible terms and reaffirm America’s ironclad commitment to the security of Israel.



