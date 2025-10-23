Αυστραλία: Καβούρια «κατακλύζουν» το Νησί των Χριστουγέννων και βάφουν τους δρόμους κόκκινους (Βίντεο)

Την ετήσια μετανάστευση τους έχουν ξεκινήσει δεκάδες εκατομμύρια καβούρια προς το νησί των Χριστουγέννων στην Αυστραλία, μετατρέποντας τους δρόμους και την βλάστηση σε ένα κόκκινο χαλί.

Μπροστά σε ένα μοναδικό θέαμα θα βρεθούν όσοι επισκεφτούν το συγκεκριμένο νησί που βρίσκεται στην επικράτεια της Αυστραλίας. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που συμβαίνει κάθε χρόνο, μετά την έναρξη της περιόδου των βροχών. όταν το ένστικτο ωθεί τα κατακόκκινα καβούρια να ζευγαρώσουν.

Κοντά στην ηπειρωτική Αυστραλία και κοντά στο ινδονησιακό νησί Java βρίσκεται το νησί, και βιώνει αυτό το θεαματικό γεγονός όταν περίπου 50 εκατομμύρια καβούρια μετακινούνται από τα σπίτια τους στις παραλίες για να γεννήσουν τα αυγά τους.

Ειδικές γέφυρες έχουν κατασκευαστεί στο νησί για τα καβούρια, ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν δύσκολα εμπόδια όπως οι δρόμοι, ενώ οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί ενημερώνουν τον κόσμο για τις κινήσεις τους.

Στα μέσα Νοεμβρίου θα κορυφωθεί η μετανάστευση με μια μεγάλη εκδήλωση ωοτοκίας, ακολουθούμενη με μια δεύτερη ωοτοκία ένα μήνα αργότερα, σύμφωνα με την Parks Australia, με τα μωρά καβούρια να επιστρέφουν στην ακτή την Πρωτοχρονιά.