Αυστραλία: Χορηγεί βίζες στα πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν
Τι αναφέρει η ενημέρωση
Η Αυστραλία συμφώνησε να χορηγήσει την Τρίτη (10/3) βίζες σε πέντε παίκτριες της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν για να παραμείνουν στη χώρα, μετά από παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προέτρεψε τις αυστραλιανές αρχές να μην τις στείλει πίσω στην Τεχεράνη. λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους.
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Τόνι Μπερκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι επίσης ευπρόσδεκτα να παραμείνουν στην Αυστραλία. Η ομάδα βρίσκεται στη χώρα για τη διοργάνωση του Asian Cup.
Ο Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα (9/3) ότι είχε μιλήσει με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζε, σχετικά με την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, μετά τις αναφορές ότι πέντε παίκτριες είχαν ζητήσει άσυλο στην Αυστραλία.
