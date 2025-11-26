Αγία Σοφία: “Δεν αντέχει ούτε αυτοκίνητο – Το κτίριο θα καταρρεύσει” λέει γνωστός Τούρκος ιστορικός

Έντονη είναι η ανησυχία για τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται η Αγία Σοφία, μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών που δείχνουν φορτηγά και γερανούς στο εσωτερικό του ναού.

Οι αρμόδιοι φορείς στην Κωνσταντινούπολη έχουν εξηγήσει πως τα έργα έγιναν για την αντισεισμική θωράκιση του ναού και δεν αποτελούν κίνδυνο.

Ωστόσο, ο Τούρκος ιστορικός Ιλμπέρ Ορταϊλί, διευθυντής του μουσείου Topkapi, έρχεται να δώσει άλλη τροπή στο αφήγημα, λέγοντας ότι στην Αγία Σοφία δεν θα έπρεπε να μπαίνει κανονικά «ούτε αυτοκίνητο».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Ορταϊλί, «Η Αγία Σοφία πραγματικά δεν μπορεί να αντέξει αυτό το φορτίο. Δεν καταλαβαίνουν την αρχιτεκτονική. Όχι φορτηγό ή ένας γερανός, αλλά δεν μπορεί να μπει εκεί ούτε αυτοκίνητο.

Ο αντίκτυπος αυτών των παρεμβάσεων θα φανεί αργά ή γρήγορα. Το οικοδόμημα είναι γεμάτο με σήραγγες από κάτω. Αντιμετωπίζουν την Αγία Σοφία σαν ιδιοκτησία του πατέρα τους.

Αν αυτό συνεχίσει, το οικοδόμημα θα καταρρεύσει. Πώς ξέρουν πόσους τόνους μπορεί να αντέξει; Σε ποια δεδομένα βασίζονται όσοι κάνουν αυτές τις εργασίες; Συμβουλεύτηκαν τον Ανθέμιο ή τον Σινάν;».