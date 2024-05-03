Ανέστειλε κάθε εμπορική σχέση με το Ισραήλ ο Ερντογάν – Πίεση για την εκεχειρία στη Γάζα

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι η αναστολή των εμπορικών σχέσεων με το Ισραήλ, η οποία ανακοινώθηκε χθες, έχει στόχο να “αναγκάσει’ τη χώρα αυτή να δεχθεί μια εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

“Λάβαμε ορισμένα μέτρα για να αναγκάσουμε το Ισραήλ να δεχθεί μια εκεχειρία και να αυξήσει την ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται (στη Γάζα), δήλωσε ο πρόεδρος Ερντογάν ενώπιον επιχειρηματιών στην Κωνσταντινούπολη. “Θα παρακολουθούμε τις συνέπειες του μέτρου που λάβαμε σε συνεργασία με τους κύκλους των επιχειρηματιών μας”, τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Αδειάζει η Αθήνα: Αναχωρούν οι τελευταίοι εκδρομείς για το Πάσχα -Με 100% πληρότητα τα πλοία

Αποθέωση για τους παίκτες του Ολυμπιακού στο «Ελ. Βενιζέλος» μετά τη μυθική νίκη επί της Άστον Βίλα (pics)