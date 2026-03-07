Ανάλυση Axios: Οι τρεις όροι που θέτει ο Ντόναλντ Τραμπ για να σταματήσει τον πόλεμο με το Ιράν και οι δυσκολίες τις επόμενης ημέρας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο έντονων επικρίσεων, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν τους φόβους για μια νέα πολεμική σύγκρουση με απρόβλεπτες συνέπειες σε διεθνές επίπεδο.

Δηλώσεις του αφήνουν να εννοηθεί ότι το βασικό του ενδιαφέρον δεν αφορά τόσο τη φύση του πολιτικού συστήματος στο Ιράν, όσο το κατά πόσο μια μελλοντική ηγεσία θα διατηρεί φιλικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ισχυρό επιχειρηματικό υπόβαθρο, κατηγορείται από επικριτές του ότι αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση της χώρας με όρους εταιρικής διοίκησης, δίνοντας προτεραιότητα σε γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, παρά στο ανθρώπινο κόστος των συγκρούσεων και στις ευρύτερες συνέπειες για τη διεθνή σταθερότητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η λήξη της σύγκρουσης που κλιμακώθηκε με τη συμμετοχή του Ισραήλ φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων που θέτει η Ουάσιγκτον.

Οι τρεις βασικοί όροι που θέτει ο Τραμπ

Παρέμβαση στη μελλοντική ηγεσία του Ιράν

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί ενεργό ρόλο στις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο διαδοχής από τον γιο του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση.

«Άνευ όρων παράδοση» του ιρανικού καθεστώτος

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη εάν προηγουμένως δεν υπάρξει πλήρης υποχώρηση του υφιστάμενου καθεστώτος.

Όπως υποστηρίζει, αυτό θα σημαίνει ότι το Ιράν δεν θα μπορεί πλέον να απειλεί τις ΗΠΑ ή τους συμμάχους τους, ενώ παράλληλα προβλέπεται ασφάλεια για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που θα εγκαταλείψουν την παρούσα εξουσία.

Ανασυγκρότηση και σταθεροποίηση μετά τη σύγκρουση

Σε ένα μεταπολεμικό σενάριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους σχεδιάζουν να στηρίξουν την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη του Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των διεθνών τιμών πετρελαίου και καυσίμων, ώστε να περιοριστούν οι αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και στη γεωπολιτική ισορροπία της ευρύτερης περιοχής.

Οι δυσκολίες της επόμενης ημέρας

Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου μόνο εύκολη δεν είναι. Η πολιτική και στρατιωτική δομή του Ιράν είναι ιδιαίτερα σύνθετη, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στο κράτος όσο και στην κοινωνία.

Η βαθιά ενσωμάτωση αυτών των μηχανισμών εξουσίας καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια ριζικής αναδιάρθρωσης της χώρας μετά από μια ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος.