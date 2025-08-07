Αγγλία: Πατέρας καρκινοπαθής κερδίζει 1 εκατομμύριο λίρες και εκπλήσσει τον γιο του (βίντεο)

Μεγάλη ανατροπή για τον Πολ Χάρβεϊ, έναν 51χρονο μονογονέα από το Άτλμπορο της Αγγλίας, ο οποίος, μετά από δύο χρόνια σφοδρής μάχης με τον καρκίνο του εντέρου, κέρδισε 1 εκατομμύριο λίρες στο EuroMillions Millionaire Maker. Ο Πολ, που ζούσε με τα δύο του παιδιά σε ένα μικρό σπίτι και περνούσε δύσκολες στιγμές λόγω των θεραπειών του, πήρε την απόφαση να κρατήσει το υπέροχο νέο κρυφό μέχρι να το αποκαλύψει στους γιους του με τον πιο συγκινητικό τρόπο.

Ανέβασε την κάμερα στην κουζίνα του σπιτιού και περίμενε να επιστρέψει ο γιος του από το σχολείο. Όταν ο γιος του μπήκε στο σπίτι, τον ρώτησε με τρεμάμενη φωνή: «Πόσους εκατομμυριούχους ξέρεις;». Η απάντηση του γιου ήταν αποκαλυπτική: «Κανέναν, δεν έχω λεφτά». Ο Πολ τότε του είπε με μεγάλη χαρά: «Τώρα έχεις». Η αντίδραση του παιδιού ήταν αρχικά αμφίβολη – «Σταμάτα, με δουλεύεις!», είπε. Όμως, μόλις έμαθε την αλήθεια, ξεκίνησαν οι αγκαλιές, τα γέλια και η χαρά.

Μετά την συγκλονιστική στιγμή, ο Πολ δήλωσε πως «δεν το πιστεύουν ακόμα». Παρά την ευτυχία της νίκης, δεν έχει χάσει το σκεπτικισμό του και προγραμματίζει τα επόμενα βήματα με σκέψη και προσοχή. Πρώτος στόχος του είναι να κάνει το πρώτο του ταξίδι με τα παιδιά του στο εξωτερικό, στην Ελλάδα. «Μιλώ άπταιστα ελληνικά και ανυπομονώ να το δείξω στα παιδιά», είπε, εξηγώντας πως έζησε για 12 χρόνια στην Κύπρο και θέλει να επιστρέψει στις ρίζες του, ξεκινώντας με διακοπές στην Ελλάδα.

Ωστόσο, η πρώτη προτεραιότητα για τον Πολ είναι να αποκτήσει ένα μεγαλύτερο σπίτι, ώστε τα παιδιά του να έχουν το δικό τους δωμάτιο, κάτι που δεν είχε πριν. «Επιτέλους θα έχω δικό μου δωμάτιο, δεν θα κοιμάμαι πια στο σαλόνι», είπε με ανακούφιση. Παράλληλα, σκοπεύει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο για την κόρη του και να την βοηθήσει με τα έξοδα για το πανεπιστήμιο και τις μελλοντικές της σπουδές.

Η ζωή του Πολ Χάρβεϊ άλλαξε με την νίκη του, αλλά εξακολουθεί να θέλει να κάνει τα πράγματα σωστά και να προχωρήσει με σύνεση. Η νίκη του όμως, όπως είπε, του ανοίγει νέες δυνατότητες και επιθυμεί να δώσει στην οικογένειά του τις καλύτερες ευκαιρίες για το μέλλον.