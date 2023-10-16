Αυξάνεται το επίπεδο συναγερμού στις Βρυξέλλες – Διεκόπη το Βέλγιο-Σουηδία για τα προκριματικά του Euro 2024

Το αιματηρό περιστατικό στις Βρυξέλλες με τους πυροβολισμούς και τον θάνατο δυο ανθρώπων έφερε τον μέγιστο συναγερμό στην πρωτεύουσα του Βελγίου.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία 4 ανέβηκε το επίπεδο συναγερμού στις Βρυξέλλες. Αυτό ισχύει μόνο για την πρωτεύουσα του Βελγίου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Sudinfo, τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το στάδιο King Baudouin, όπου διεξάγεται ο ποδοσφαιρικός αγώνας Βελγίου-Σουηδίας, έχουν επίσης ενισχυθεί. Να σημειωθεί ότι η κατηγορία 4 είναι το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Στο εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων του Βελγίου βρίσκεται ο πρωθυπουργός της χώρας Αλεξάντερ Ντε Κρόο με τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών.

«Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων της άνανδρης επίθεσης στις Βρυξέλλες», αναφέρει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Αλεξάντερ Ντε Κρόο, προσθέτοντας ότι βρίσκεται «με τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών στο εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων».

«Παρακολουθούμε την κατάσταση και ζητάμε από τους κατοίκους των Βρυξελλών να είναι σε επαγρύπνηση», υπογραμμίζει.

Βρυξέλλες: Διεκόπη το Βέλγιο-Σουηδία για τα προκριματικά του Euro 2024

Στο ημίχρονο του αγώνα, λοιπόν, οι Σουηδοί ποδοσφαιριστές προφανώς πληροφορήθηκαν για το τραγικό γεγονός και αρνήθηκαν να βγουν από τη φυσούνα για το β’ μέρος, με τους Βέλγους συναδέλφους τους να συμφωνούν μαζί τους και τον διαιτητή να αποφασίζει τη διακοπή του αγώνα.

Για την ιστορία, το σκορ στο Βέλγιο-Σουηδία ήταν στο 1-1, με τον Γκιόκερες στο 15′ να «γράφει» το 1-0 και τον Λουκάκου στο 31′ να ισοφαρίζει από την άσπρη βούλα.

🚨 Belgium-Sweden game has been suspended as players are now refusing to emerge for the second half.



This happens after two Swedish football fans were shot dead in Brussels ahead of tonight’s game.



The perpetrator remains on the loose.



After first half the game was not called… pic.twitter.com/SiSukUWCPW— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2023

Επειδή ο δράστης, εξάλλου, δεν έχει συλληφθεί ακόμα, όλοι οι φιλοξενούμενοι φίλαθλοι έχουν ενημερωθεί να μη βγουν στους δρόμους των Βρυξελλών με τα χρώματα της εθνικής τους. Για την ώρα, μάλιστα, δεν επιτρέπεται να βγει κανείς από το γήπεδο.

