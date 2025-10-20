Υπέστη εγκεφαλικό ο πρώην “άσος” της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρόιστον Ντρέντε

Σοκαρισμένος είναι ο κόσμος του ποδοσφαίρου καθώς ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρόιστον Ντρέντε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η ερασιτεχνική ομάδα που αγωνίζεται ο Ολλανδός διεθνής εξτρέμ, FC De Rebellen, ανακοίνωσε ότι το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή (17/10).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ο Ρόιστον λαμβάνει καλή φροντίδα και βρίσκεται σε καλά χέρια. Η ομάδα και όλοι όσοι εμπλέκονται εύχονται ταχεία ανάρρωση. Η οικογένεια του Ρόιστον ζητά ηρεμία και ιδιωτικότητα αυτή την περίοδο, ώστε να του προσφέρει την απαραίτητη στήριξη και χώρο για την ανάρρωσή του”, σημειώνεται.

Ο Ολλανδός εξτρέμ άρχισε την καριέρα του στη Φέγενορντ, ώσπου μετακόμισε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2007. Έπαιξε επίσης στην Έβερτον και σε πολλές ακόμη ομάδες σε διάφορες χώρες (Αγγλία, Ισπανία, Ρωσία, Τουρκία, Ολλανδία, ΗΑΕ), προτού αποσυρθεί από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο το 2023.

Ο άτυχος παίκτης εισήχθη στα επείγοντα προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος για τη ζωή του.