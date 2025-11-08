Θρίαμβος του Τζόκοβιτς στην Αθήνα – Κατέκτησε το Hellenic Championship και τον 101ο τίτλο της καριέρας του

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε το Hellenic Championship στο Telekom Center Athens, επικρατώντας με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 7-5) του Λορέντσο Μουζέτι σε έναν συναρπαστικό αγώνα διάρκειας τριών ωρών. Με αυτή τη νίκη, ο Σέρβος σούπερ σταρ πανηγύρισε τον 101ο τίτλο της καριέρας του, επιστρέφοντας στις επιτυχίες μετά το ATP 250 της Γενεύης τον περασμένο Μάιο.

Η επικράτησή του επί του Ιταλού ήταν η ένατη σε δέκα αναμετρήσεις, στερώντας από τον Μουζέτι την ευκαιρία να εξασφαλίσει για πρώτη φορά την παρουσία του στο ATP Finals του Τορίνο. Ο Ιταλός θα έπρεπε να κατακτήσει το τουρνουά για να αφαιρέσει την τελευταία θέση πρόκρισης από τον Καναδό Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ.

