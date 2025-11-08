Θρίαμβος του Τζόκοβιτς στην Αθήνα – Κατέκτησε το Hellenic Championship και τον 101ο τίτλο της καριέρας του
Ο Σέρβος θρύλος του τένις επικράτησε με 2-1 σετ του Λορέντσο Μουζέτι
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε το Hellenic Championship στο Telekom Center Athens, επικρατώντας με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 7-5) του Λορέντσο Μουζέτι σε έναν συναρπαστικό αγώνα διάρκειας τριών ωρών. Με αυτή τη νίκη, ο Σέρβος σούπερ σταρ πανηγύρισε τον 101ο τίτλο της καριέρας του, επιστρέφοντας στις επιτυχίες μετά το ATP 250 της Γενεύης τον περασμένο Μάιο.
Η επικράτησή του επί του Ιταλού ήταν η ένατη σε δέκα αναμετρήσεις, στερώντας από τον Μουζέτι την ευκαιρία να εξασφαλίσει για πρώτη φορά την παρουσία του στο ATP Finals του Τορίνο. Ο Ιταλός θα έπρεπε να κατακτήσει το τουρνουά για να αφαιρέσει την τελευταία θέση πρόκρισης από τον Καναδό Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ.
Ο Τζόκοβιτς, που είχε ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Masters, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της παρουσίας του μέχρι την τελευταία στιγμή, πριν τελικά επιβεβαιώσει με τον καλύτερο τρόπο ότι παραμένει στην κορυφή του παγκόσμιου τένις.
