Super League: Η βαθμολογία μετά την “γκέλα”του ΠΑΟΚ

Η νέα γκέλα του ΠΑΟΚ μετά την ισοπαλία στην Λάρισα δίνει την ευκαιρία στην ΑΕΚ που αγωνίζεται αυτή την ώρα με τον Λεβαδειακό να αυξήσει την διαφορά από την 3η θέση στην βαθμολογία της Super League.

Ο ΠΑΟΚ, μετά το τρίτο συνεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα έφτασε στους 47 βαθμούς και είναι 3ος στο πρωτάθλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόγραμμα – Αποτελέσματα (22η)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2

Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 1-1

Άρης – Κηφισιά 1-1 (Σε εξέιλιξη)

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 1-0 (Σε εξέλιξη)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 22 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 50

2. ΑΕΚ 49

3. ΠΑΟΚ 47

4. Λεβαδειακός 39

5. Παναθηναϊκός 36

6. Άρης 27

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 25

9. Ατρόμητος 24

10. Παναιτωλικός 21

11. Κηφισιά 20

12. ΑΕΛ 20

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

*ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Λεβαδειακός, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Κηφισιά, Άρης έχουν αγώνα λιγότερο.