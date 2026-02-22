ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 1-1: Γλύτωσε τα χειρότερα στην ισοπαλία απέναντι στην μαχητική Λάρισα

Η τρομερή ΑΕΛ του Σάββα Παντελίδη έβαλε δύσκολα στον ΠΑΟΚ, ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο και κράτησε τον πρωτοπόρο Δικέφαλο στο 1-1.

Τρίτη διαδοχική απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος προηγήθηκε, αλλά η ΑΕΛ Novibet δεν τα παράτησε και πήρε την ισοπαλία 1-1 για την 22η αγωνιστική της Super League. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ευτύχησε να προηγηθεί στο 14ο λεπτό, με τον Χατσίδη να μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από ασταθή απομάκρυνση του Αναγνωστόπουλου από γύρισμα του Γιακουμάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΑΕΛ όμως είχε απάντηση, κάνοντας το 1-1 στο 61′ με δυνατό αριστερό σουτ του Σαγκάλ εντός περιοχής έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Κακουτά.

O ΠΑΟΚ έμεινε χωρίς νίκη για τρίτο σερί ματς, μετά τα ντέρμπι με Άρη και ΑΕΚ, και έμεινε στην τρίτη θέση και στο -3 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, με ένα ματς λιγότερο.

ΑΕΛ NOVIBET: Αναγνωστόπουλος, Μακόν (89′ Αποστολάκης), Όλαφσον, Ηλιάδης, Φεριγκρά, Μπατουμπινσικά, Ναόρ, Ατανάσοφ, Σαγκάλ (82′ Μούργος), Σίστο (59′ Κακουτά), Τούπτα (89′ Πέρες).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα (46′ Τσιφτσής), Σάντσες (87′ Κένι), Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεβ (68′ Καμαρά), Χατσίδης (68′ Γερεμέγεφ), Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.