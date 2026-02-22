ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2: Με “καυτό” Τετέι απέδρασε από το βροχερό Ηράκλειο

Με γκολ στην αρχή και το τέλος της αναμέτρηση και μεγάλους πρωταγωνιστές τους Τετέι και Καλάμπρια, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 0-2 επί του ΟΦΗ στο βροχερό Ηράκλειο.

Στο ματς της 22ης αγωνιστικής της Super League, πρωταγωνιστής, όπως και στο ματς με την Πλζεν, ήταν ο Ανδρέας Τετέι. Ο φορ των πρασίνων ήταν εκείνος που με υπέροχη λόμπα νίκησε τον Χριστογεώργο και άνοιξε το σκορ για την ομάδα του μόλις στο 6ο λεπτό.

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι σε “νεκρό” χρόνο – έγινε τσεκ στο μόνιτορ αφότου ο διαιτητής είχε σφυρίξει την λήξη με τον Καλάμπρια να ευστοχεί.

Άξιος συμπαραστάτης τους ο Λαφόν, με τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού να δηλώνει “παρών” σε όλες τις επικίνδυνες καταστάσεις που δημιούργησε ο ΟΦΗ.

Ο Παναθηναϊκός πλησίασε σε θέση βολής από την τετράδα. Συγκεκριμένα, έφτασε τους 36 πόντους και είναι στο -3 από τον Λεβαδειακό. Από την άλλη, ο ΟΦΗ ηττήθηκε για πρώτη φορά μετά τις 18 Ιανουαρίου και παρέμεινε στην 8η θέση με 25 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός συγκεντρώνεται στη ρεβάνς του 2-2 με τη Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία για τα playoffs του Europa League (26/2) ενώ την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τον Άρη στη Λεωφόρο (1/3). Ο ΟΦΗ την επόμενη αγωνιστική φιλοξενεί στο Παγκρήτιο Στάδιο την ΑΕΛ.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (87′ Σενγκέλια), Ανδρούτσος, Αποστολάκης (64′ Μαρινάκης), Κανελλόπουλος, Νους, Σαλσίδο (87′ Θεοδοσουλάκης), Φούντας (71′ Ισέκα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Ερνάντεθ (72′ Κατρής), Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Σιώπης, Κοντούρης (72′ Τσέριν), Παντελίδης (62′ Ταμπόρδα), Αντίνο (62′ Ζαρουρί), Τεττέη (82′ Σβιντέρσκι)