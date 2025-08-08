Στον πάγκο στην πρεμιέρα της Σπόρτινγκ ο Βαγιαννίδης

Η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας ξεκίνησε την υπεράσπιση του περσινού «στέμματός» της με νίκη 2-0 στην έδρα της Κάσα Πία, στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής στην πορτογαλική Primeira Liga.

Τα «λιοντάρια» δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες, σημειώνοντας ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο με τους Τρινκάο (42′) και Χιούλμαντ (62′)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Σπόρτινγκ απ’ τον Παναθηναϊκό, έμεινε στον πάγκο (με το Νο13 στην πλάτη) και δεν χρησιμοποιήθηκε απ’ τον Ρουί Μπόρζες, ο οποίος θέλει να τον «ενσωματώσει» ομαλά στο αγωνιστικό πλάνο του.