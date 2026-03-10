Παρί – Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Παρί για την 34η αγωνιστική της Euroleague το βράδυ της Τρίτης 10/3.

Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση πραγματοποιείται πρόωρα καθώς δεν θα είναι διαθέσιμη η έδρα των Γάλλων στις 26 Μαρτίου, όταν ήταν αρχικά προγραμματισμένη να διεξαχθεί η αναμέτρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:45 (Novasports Prime) με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να διεκδικούν μία δεύτερη διαδοχική νίκη και 20ή στη διοργάνωση (19-10) μετρώντας αγώνα λιγότερο, λόγω της αναβολής (17/3) του παιχνιδιού με τη Φενερμπαχτσέ της 14ης αγωνιστικής μετά από την κακοκαιρία που έπληξε την Αττική.

Η Παρί έχει ρεκόρ 11-18, καθώς «χρωστά» δύο ματς: αυτό απέναντι στον Ολυμπιακό και ένα ακόμη εξ αναβολής της 21ης αγωνιστικής εκτός έδρας με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Το ματς της Παρί με τους Ισραηλινούς είχε οριστεί εκ νέου για τις 3 Μαρτίου, αλλά λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή αναβλήθηκε για δεύτερη φορά χωρίς να έχει οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής.