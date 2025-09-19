ΠΑΟΚ – Ντέρμπι 79-67: Και τώρα η Μπούρσασπορ – Προκρίθηκε στα ημιτελικά του 2ου προκριματικού τουρνουά του BCL

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 79-67 της Ντέρμπι (Μαυροβούνιο) στα προημιτελικά του 2ου προκριματικού τουρνουά του Basketball Champions League, που φιλοξενείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας και προκρίθηκε στην τετράδα, όπου την Κυριακή (21/9, 16:30) θα αντιμετωπίσει την τουρκική Μπούρσασπορ.

Ο ΠΑΟΚ mateco μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και προηγήθηκε 7-0 πριν συμπληρωθεί το πρώτο τρίλεπτο του αγώνα. Οι Μαυροβούνιοι μείωσαν 7-5, αλλά με σερί 8-2, η διαφορά πήγε στους 8 (15-7στο 6ο λεπτό). Η SC Derby απάντησε με σερί 0-6 και μείωσε στο καλάθι (15-13), δύο λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου (8’).

Ο ΠΑΟΚ mateco έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (19-15) και έχοντας τον έλεγχο και στις δύο πλευρές του παρκέ, ανέβαζε σταδιακά τη διαφορά (29-22 στο 13’30’’) για να φτάσει στο +14 (36-22) με τρίποντο του Dimsa στα μέσα της δεύτερης περιόδου (15’). Η διαφορά έμεινε σε αυτά τα επίπεδα ως τη λήξη του ημιχρόνου (45-31).

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου οι Μαυροβούνιοι προσπάθησαν να μπουν ξανά στο παιχνίδι και μείωσαν στους 8 (50-42), αλλά με δύο τρίποντα από Dimsa και Brown η διαφορά πήγε στους 15 (57-42). Λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου η διαφορά έφτασε τους 19 (61-42) και ο ΠΑΟΚ mateco μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο έχοντας τον απόλυτο έλεγχο (63-45).

Με δύο σερί τρίποντα από Dimsa και Περσίδη η διαφορά για πρώτη φορά ξεπέρασε τους 20 (69-45), με τη συνέχεια του αγώνα να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, ως το τελικό 79-67.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 45-31, 63-45, 79-67