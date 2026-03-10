Παναθηναϊκός – Μπέτις: Χωρίς τρεις στην Αθήνα οι Ισπανοί

Χωρίς τρία σημαντικά στελέχη θα ταξιδέψει η Ρεάλ Μπέτις στην Αθήνα για την αναμέτρηση της Πέμπτης (12/3) με τον Παναθηναϊκό, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τη φάση των 16 του Europa League.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας θα ταξιδέψει στην Ελλάδα με τις γνωστές απουσίες, με τον Μανουέλ Πελεγκρίνι να ανακοινώνει μετά την προπόνηση της Τρίτης (10/03) την αποστολή.

Εκτός αποστολής, έμειναν οι Σοφιάν Άμραμπατ, Τζιοβάνι Λο Σέλσο και Ίσκο.

Αναλυτικά η αποστολή της Μπέτις: Βαλές, Μπεγερίν, Γιορέντε, Νατάν, Μπάρτρα, Αλτιμίρα, Άντονι, Φορνάλς, Τσίμι, Εζ Αμπντέ, Μπακαμπού, Ρικάρντο, Άντριαν, Φιντάλγκο, Γκόμεθ, Ρικέλμε, Ντεόσα, Κούτσο, Ρόκα, Φίρπο, Ρουιμπάλ, Λόπεθ, Ορτίθ, Γκαρθία.