Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93: Διατήρησαν το απόλυτο οι “ερυθρόλευκοι”, προσπάθησε η “Ένωση” των πολλών απουσιών

Σε ένα απολαυστικό παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός πήρε άνετα τη νίκη με 100-93, με την ΑΕΚ των πολλών απουσιών να κάνει μια αξιότιμη προσπάθεια.

Με τη νίκη αυτή, οι “ερυθρόλευκοι” διατήρησαν το αήττητο τους στη Stoiximan GBL, παραμένοντας στην πρώτη θέση μετά από 9 αγωνιστικές.

Στο 9-0 ανέβηκαν οι Πειραιώτες (5-0 εντός και 4-0 εκτός έδρας), μπροστά σε 7000 θεατές, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει τον Εβάν Φουρνιέ στη διάθεσή του, αλλά να βλέπει σχεδόν όλους τους παίκτες του να προσφέρουν, άλλοι λιγότερα, άλλοι περισσότερα.

Στο 5-3 έπεσε η ΑΕΚ (2-1 εντός και 3-2 εκτός έδρας), με τον Ντράγκαν Σάκοτα να μην έχει τους Κατσίβελη, Χαραλαμπόπουλο, Μπράουν, Κλαβέλ.