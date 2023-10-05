Ντέιβιντ Ρίβερς: “Ο κόουτς Ιωαννίδης το έκανε με τον δικό του τρόπο, όπως ο Φρανκ Σινάτρα”

Τον Γιάννη Ιωαννίδη θέλησε ν’ αποχαιρετήσει και ο Ντέιβιντ Ρίβερς. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν επιλογή του Ιωαννίδη και οι δυο τους συνυπήρξαν στον Ολυμπιακό τη σεζόν 1995-96 κατακτώντας τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Ο Ρίβερς έγραψε σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για τον Ιωαννίδη: “Πίσω από όλες αυτές τις φωνές και τα ουρλιαχτά των εντολών του προς κάθε παίκτη που έχει προπονήσει, πιστεύω ότι ειλικρινά αγαπούσε κάθε έναν από εμάς! Για εμένα ο κόουτς Ιωαννίδης προσωποποίησε την δύναμη και την σκληρότητα του ελληνικού μπάσκετ κατά την εποχή του. Έδωσε όνομα στο Ελληνικό μπάσκετ”.

Για να καταθέσει εν συνεχεία: “Ο κόουτς Ιωαννίδης το έκανε με τον δικό του τρόπο, όπως ο Φρανκ Σινάτρα”.

Αναλυτικά ο Ντέιβιντ Ρίβερς έγραψε:

“Χάσαμε έναν μεγάλο πρωτοπόρο της μπασκετικής κοινότητας. Ο κόουτς Ιωαννίδης ήταν όσο τρομερός όσο μπορεί να είναι κάποιος που έχει ανταγωνιστική φύση (και πράγματι ήταν μοναδικός και φυσικός). Απόλαυσα να παίζω για αυτόν, να δουλεύω με αυτόν, να βλέπω το ακλόνητο πάθος του σε κάθε λέξη που έλεγε μέσα από τις παύσεις σε κάθε ανάσα του (όπως κάπνιζε το τσιγάρο του).

Ο κόουτς Ιωαννίδης ήξερε τι ήθελε να πετύχει σε κάθε στροφή και κυνήγησε το όραμά, τις τακτικές και τα πλάνα του με πάθος (και χωρίς απολογίες). Όπως ο σπουδαίος Φρανκ Σινάτρα, ο κόουτς Ιωαννίδης το έκανε “με τον δικό του τρόπο”!

Πίσω από όλες αυτές τις φωνές και τα ουρλιαχτά των εντολών του προς κάθε παίκτη που έχει προπονήσει, πιστεύω ότι ειλικρινά αγαπούσε κάθε έναν από εμάς! Για εμένα ο κόουτς Ιωαννίδης προσωποποίησε την δύναμη και την σκληρότητα του ελληνικού μπάσκετ κατά την εποχή του. Έδωσε όνομα στο Ελληνικό μπάσκετ. Αξίζει το πρόσωπό του να βρίσκεται σε κάθε λίγκα στην Ελλάδα, επειδή τόσο σπουδαίος ήταν ο προπονητής Ιωαννίδης για το άθλημα του μπάσκετ και η επιρροή του έγινε αισθητή σε όλη την χώρα.

Δεν ήταν καλά στην υγεία του για αρκετό καιρό, αλλά τώρα είναι σπίτι με τον Θεό και όλα είναι καλά. Οι σκέψεις μου είναι στην οικογένειά του, τους αγαπημένους του, τους παίκτες που προπόνησε, τους οπαδούς και τους φίλους του. Ας μην αφήσουμε να ξεχαστεί ο κόουτς Ιωαννίδης καθώς αναπαύεται εν ειρήνη. Στην μνήμη ενός σπουδαίου προπονητή και ανυποχώρητου ανταγωνιστή.

Ντέιβιντ Ρίβερς”.

