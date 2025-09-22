Νόβακ Τζόκοβιτς: Έκανε βόλτα στο Καλλιμάρμαρο – Οι αναρτήσεις του Σέρβου τενίστα (Φωτογραφίες)

Τις βόλτες του στο κέντρο της Αθήνας συνέχισε για μια ακόμη μέρα ο Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς τη Δευτέρα 22/9.

Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό με αναρτήσεις του βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο που το χαρακτήρισε ως «το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε, ότι ο Σέρβος τενίστας έχει μετακομίσει μόνιμα με την οικογένεια του στην Ελλάδα και μάλιστα φαίνεται να έχει βρει σπίτι στα νότια προάστια.