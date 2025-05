Ο σοβαρός τραυματισμός του ποδοσφαιριστή της Νότιγχαμ Φόρεστ, Τάιβο Αβονίγι, ο οποίος συγκρούστηκε με το δοκάρι στο φινάλε της κυριακάτικης (11/5) αναμέτρησης με τη Λέστερ, οδήγησε τους γιατρούς να τον βάλουν σε τεχνητό κώμα.

Η κατάσταση του Νιγηριανού επιθετικού της Φόρεστ είναι ελεγχόμενη και λαμβάνει εντατική φροντίδα μετά από την επείγουσα χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Την απόφαση για να μπει ο 27χρονος άσος σε τεχνητό κώμα πήραν οι γιατροί το βράδυ της Τρίτης (13/5), ως μέρος της χειρουργικής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε.

Awoniyi has had to be placed in a medical coma due to this injury.



This could all have been avoided if the officials are allowed to flag clear offsides early and not play on



We all knew a serious injury was a matter of time but PGMOL didn’t listen!



