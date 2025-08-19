Μπαρτσελόνα: Παρουσίασε την 3η της φανέλα για την σεζόν 2025-26 (Βίντεο)

Το εμβληματικό πορτοκαλί επιστρέφει στην τρίτη εμφάνιση της Μπαρτσελόνα για την σεζόν 2025-26 όπως έκανε γνωστό η ομάδα από την Βαρκελώνη μέσω ανάρτηση της.

Η σύνδεση με την ιστορία της ομάδας θα έρθει φέτος μέσα από την τρίτη εμφάνισή της, η οποία και είναι σε χρώμα πορτοκαλί, θυμίζοντας εκείνη που τίμησαν πριν μερικά χρόνια και οι Τσάβι, Ινιέστα, Ροναλντίνιο και Μέσι. Έχοντας περάσει σε μία νέα εποχή με πλήθος νέων ταλαντούχων παικτών, η Μπαρτσελόνα θέλησε να τιμήσει την εποχή που σημάδεψαν ποδοσφαιρικά με την ομάδα η προηγούμενη γενιά που μεγαλούργησε στο Καμπ Νου.

Inspired by the greatness of a winning Barça, we are shaping the future 🧡 pic.twitter.com/OKNaWOJZXw— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2025

“Εμπνευσμένοι από το μεγαλείο μιας νικήτριας Μπάρτσα, διαμορφώνουμε το μέλλον”, έγραψαν οι Καταλανοί στη λεζάντα με το video που παρουσιάζει τη νέα πορτοκαλί εμφάνιση.