iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Ξεκινάει σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της League Phase

Το πρόγραμμα για 23 και 24 Σεπτεμβρίου

Κύπελλο Ελλάδας: Ξεκινάει σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της League Phase
ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ξεκινάει σήμερα το απόγευμα η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας με δύο παιχνίδια να διεξάγονται το απόγευμα.

Στις 15:00 στο γήπεδο της Δόξας Δράμας, η Καβάλα θα υποδεχθεί την Κηφισιά, με τις δύο ομάδες να αναζητούν το πρώτο «τρίποντο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «Αργοναύτες» προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα 3-0 από τον ΟΦΗ στο «Γεντί Κουλέ» την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ το «συγκρότημα» του Σεμπάστιαν Λέτο είχε μείνει στο 1-1 με τον Αστέρα AKTOR στο «Ζηρίνειο».

Στις 20:00 ο Άρης θα παίξει απέναντι στη Μαρκό. Οι «κίτρινοι» μετά το 1-0 επί του Παναιτωλικού στην πρεμιέρα της League Phase θέλουν το 2Χ2, ενώ η αθηναϊκή ομάδα προέρχεται από το 2-2 με την ΑΕΛ.

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Καβάλα – Κηφισιά
  • 20:00 Άρης – Μαρκό (Cosmote Sport 1HD)

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Βόλος – Ατρόμητος (Cosmote Sport 3HD)
  • 15:00 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω
  • 15:00 Athens Kallithea – ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)
  • 17:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός (Cosmote Sport 4HD)
  • 19:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός (Cosmote Sport 3HD)
  • 19:00 ΑΕΛ – Λεβαδειακός (Cosmote Sport 5HD)

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Ηρακλής – Ηλιούπολη

Η βαθμολογία (1 αγώνας)

  1. Λεβαδειακός 3
  2. ΟΦΗ 3
  3. Ατρόμητος 3
  4. Βόλος 3
  5. ΑΕΚ 3
  6. Άρης 3
  7. Παναθηναϊκός 3
  8. ΑΕΛ 1
  9. Μαρκό 1
  10. Αστέρας AKTOR 1
  11. Κηφισιά 1
  12. Ολυμπιακός 0 (0 αγ.)
  13. Ηρακλής 0 (0 αγ.)
  14. Παναιτωλικός 0
  15. Athens Kallithea 0
  16. Αιγάλεω 0
  17. Ελλάς Σύρου 0
  18. Ηλιούπολη 0
  19. ΠΑΟΚ 0
  20. Καβάλα 0

Επόμενη αγωνιστική (28-30 Οκτωβρίου)

  • Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
  • Ηλιούπολη – ΑΕΚ
  • Κηφισιά – Athens Kallithea
  • Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR
  • Ολυμπιακός – Βόλος
  • ΟΦΗ – Ηρακλής
  • Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου
  • ΠΑΟΚ – ΑΕΛ
  • Αιγάλεω – Άρης
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ