Κύπελλο Ελλάδας: Ξεκινάει σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της League Phase
Το πρόγραμμα για 23 και 24 Σεπτεμβρίου
Ξεκινάει σήμερα το απόγευμα η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας με δύο παιχνίδια να διεξάγονται το απόγευμα.
Στις 15:00 στο γήπεδο της Δόξας Δράμας, η Καβάλα θα υποδεχθεί την Κηφισιά, με τις δύο ομάδες να αναζητούν το πρώτο «τρίποντο».
Οι «Αργοναύτες» προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα 3-0 από τον ΟΦΗ στο «Γεντί Κουλέ» την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ το «συγκρότημα» του Σεμπάστιαν Λέτο είχε μείνει στο 1-1 με τον Αστέρα AKTOR στο «Ζηρίνειο».
Στις 20:00 ο Άρης θα παίξει απέναντι στη Μαρκό. Οι «κίτρινοι» μετά το 1-0 επί του Παναιτωλικού στην πρεμιέρα της League Phase θέλουν το 2Χ2, ενώ η αθηναϊκή ομάδα προέρχεται από το 2-2 με την ΑΕΛ.
Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου
- 15:00 Καβάλα – Κηφισιά
- 20:00 Άρης – Μαρκό (Cosmote Sport 1HD)
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
- 15:00 Βόλος – Ατρόμητος (Cosmote Sport 3HD)
- 15:00 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω
- 15:00 Athens Kallithea – ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)
- 17:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός (Cosmote Sport 4HD)
- 19:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός (Cosmote Sport 3HD)
- 19:00 ΑΕΛ – Λεβαδειακός (Cosmote Sport 5HD)
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου
- 15:00 Ηρακλής – Ηλιούπολη
Η βαθμολογία (1 αγώνας)
- Λεβαδειακός 3
- ΟΦΗ 3
- Ατρόμητος 3
- Βόλος 3
- ΑΕΚ 3
- Άρης 3
- Παναθηναϊκός 3
- ΑΕΛ 1
- Μαρκό 1
- Αστέρας AKTOR 1
- Κηφισιά 1
- Ολυμπιακός 0 (0 αγ.)
- Ηρακλής 0 (0 αγ.)
- Παναιτωλικός 0
- Athens Kallithea 0
- Αιγάλεω 0
- Ελλάς Σύρου 0
- Ηλιούπολη 0
- ΠΑΟΚ 0
- Καβάλα 0
Επόμενη αγωνιστική (28-30 Οκτωβρίου)
- Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
- Ηλιούπολη – ΑΕΚ
- Κηφισιά – Athens Kallithea
- Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR
- Ολυμπιακός – Βόλος
- ΟΦΗ – Ηρακλής
- Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου
- ΠΑΟΚ – ΑΕΛ
- Αιγάλεω – Άρης
