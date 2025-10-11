Φάμπιο Καπέλο: Ο Ρονάλντο έπρεπε να φύγει, ήταν 94 κιλά και έβγαινε κάθε βράδυ»

Σε συνέντευξη του στο Festival dello Sport, ο Φάμπιο Καπέλο δήλωσε ότι ο Ρονάλντο ήταν από τους καλύτερους παίκτες που έχει προπονήσει. Επίσης μίλησε για τις εξωγηπεδικές συνήθειες του Βραζιλιάνου επιθετικού.

Τη σεζόν 2006- 2007 ήταν ο Φάμπιο Καπέλο μαζί με τον Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτης αι αυτή η χρονιά αποτέλεσε το τέλος των «galacticos» στη Βασίλισσα. Εκείνη τη σεζόν ο Καπέλο προτιμούσε τον Ρουντ Φαν Νίστελροϊ για την κορυφή της επίθεσης, παρότι υπήρχε το «φαινόμενο» στο ρόστερ και πιθανότατα ο λόγος ήταν τα περιττά κιλά του και φυσικά όχι οι ποδοσφαιρικές του ικανότητες.

«Ο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος παίκτης που έχω προπονήσει ποτέ. Ήταν ένας τύπος που λάτρευε να βγαίνει και να διασκεδάζει κάθε βράδυ, ήταν τρελός, ζύγιζε 94 κιλά και δεν ήθελε να χάσει βάρος. Κάποια στιγμή είπα στον πρόεδρο ότι έπρεπε να τον αφήσουμε να φύγει, δεν υπήρχε καμία ελπίδα να προχωρήσουμε. Και έτσι τον αφήσαμε να φύγει. Όμως το επαναλαμβάνω: είναι ο καλύτερος παίκτης που έχω προπονήσει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός προπονητής.

Στο τέλος εκείνης της χρονιάς η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας, αφήνοντας από κάτω της την Μπαρτσελόνα, με τον Ρονάλντο όμως να αποχωρεί το χειμώνα για τη Μίλαν.