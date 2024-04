Στη δεύτερη… ευκαιρία της, μετά την ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη «μάχη» της έβδομης θέσης, η Μπασκόνια δεν… χαρίστηκε απόψε στη Βίρτους Μπολόνια, «αρπάζοντας» το τελευταίο «εισιτήριο» για τα πλέι οφ της Euroleague.

Πλέον η Μπασκόνια θα αντιμετωπίσει στον ισπανικό «εμφύλιο» της Β’ φάσης με την κάτοχο του τίτλου, πολυνίκη με 11 τρόπαια και πρώτη στην κανονική περίοδο Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα έχει και το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά «best of five» (στις 3 νίκες).

Οι Βάσκοι επικράτησαν με 89-77 των Ιταλών στη «Buesa Arena», στον «τελικό» του δεύτερου γύρου του νεοσύστατου Play In Tournament, δίνοντας τέλος στο εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι της Βίρτους Μπολόνια.

