Το Υπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωσε εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για τη μετάβαση αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια θα έχουν οι νεοπροσληφθέντες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλήφθηκαν ως προσωρινοί αναπληρωτές για το διδακτικό έτος 2023-2024, προκειμένου αυτοί να μεταβούν στην περιοχή τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα:

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνονται εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Fast Ferries έκπτωση 30% για επιβάτες και 20% για τα οχήματα τους την περίοδο 19/4/2024-25/4/2024, ΑΤΤΙCA GROUP έκπτωση 50% για επιβάτες, στα Ι.Χ. οχήματά τους και στις μηχανές για το χρονικό διάστημα από 19/4/2024 έως 13/5/2024, Minoan Lines έκπτωση 50% για επιβάτες και στα οχήματά τους την περίοδο 19/4/2024-25/4/2024, Golden Star Ferries έκπτωση 30% για επιβάτες και 20% για τα οχήματα τους την περίοδο 19/4/2024-25/4/2024, Saronic Ferries έκπτωση 30% για επιβάτες μέχρι το τέλος της σχολικής περιόδου, Σκύρος Ναυτική Εταιρεία έκπτωση 50% για επιβάτες και στα οχήματά τους για το τρέχον έτος, Dodekanissos Sea Ways έκπτωση 50% για επιβάτες, AEGEAN SEA LINES ( από Πειραιά προς Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο, Μήλο, Κίμωλο με το πλοίο μας ΑΝΕΜΟΣ ) έκπτωση 50% για επιβάτες , στα Ι.Χ. οχήματά τους και στις μηχανές.

Υπενθυμίζεται ότι με κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχουν ανακοινωθεί μειώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν κατά τις προηγούμενες φάσεις. Τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να προστεθούν και άλλες εταιρείες στον ανωτέρω πίνακα, οπότε και θα εκδοθεί νεότερη ενημέρωση.

Η έκπτωση θα αφορά στην κάλυψη των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών από τους μόνιμους τόπους κατοικίας τους προς το τελικό νησί, στο οποίο ανέλαβαν υπηρεσία. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης θα είναι η σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που αναφέρει την πρόσληψή τους, καθώς και η Αστυνομική τους Ταυτότητα.

Αεροπορικά εισιτήρια από την εταιρεία Sky Express:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H εταιρεία SkyExpress, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρέχει έκπτωση ύψους 30% για την έκδοση δέκα (10) αεροπορικών εισιτηρίων ανά ενδιαφερόμενο, για τη μετακίνηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον τόπο ανάληψης υπηρεσίας.

Η διαδικασία για τη λήψη της εν λόγω έκπτωσης έχει ως ακολούθως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δικαιούχοι θα λάβουν SMS με έναν μοναδικό κωδικό

Το SMS θα περιέχει και ένα link για τη σελίδα της SkyExpress σχετικά με την προσφορά/έκπτωση

Στη σελίδα μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων (όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο και τον κωδικό τον οποίο έλαβαν), θα λαμβάνουν στο e- mail τους τον σχετικό εκπτωτικό κωδικό, ώστε να τον εισάγουν κατά τη διαδικασία κράτησης/αγοράς του εισιτηρίου.

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης ευχαριστεί θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστο Στυλιανίδη καθώς και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και την αεροπορική εταιρεία Sky Express για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα του ΥΠΑΙΘΑ για την παροχή των ανωτέρω διευκολύνσεων.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της διαρκούς μέριμνας αλλά και της ουσιαστικής αναγνώρισης του έργου των εκπαιδευτικών μας, οι οποίοι προσφέρουν τα μέγιστα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Το Ισραήλ εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στο Ιράν -«Καμία σοβαρή ζημιά», λέει η Τεχεράνη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. – Στις 13 Μαΐου η συνάντηση με τον Ερντογάν στην Άγκυρα