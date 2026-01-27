Ελλάδα – Γαλλία 23-5: Νέα επίδειξη δύναμης για την Εθνική πόλο γυναικών

Η Εθνική πόλο γυναικών επικράτησε 23-5 της Γαλλίας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην πόλη Φούνσαλ στην Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Η Ελλάδα ξεκίνησε με το πόδι πατημένο στο γκάζι και έφτασε στο εντυπωσιακό 23-5 απέναντι στη Γαλλία για τη 2η αγωνιστική του α’ ομίλου. Μεθαύριο 29/1 (15.45) απέναντι στη Γερμανία θα «κλειδώσει» την πρωτιά στον α’ όμιλο και στη συνέχεια θα ξεκινήσει τη β’ φάση κόντρα στην Ιταλία…Με φόντο τα ημιτελικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πρώτο και όλας λεπτό η «γαλανόλευκη» είχε προηγηθεί 2-0, το νερό μπήκε νωρίς-όπως άλλωστε αναμενόταν- στο αυλάκι, ο Χάρης Παυλίδης είχε όλη την άνεση να κάνει τα πλάνα και τις δοκιμές του για τα καθοριστικά παιχνίδια που θα έρθουν από τις 31/1 και μετά.