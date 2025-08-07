Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
«Χρυσή Μπάλα»: Οι υποψήφιοι για τον κορυφαίο παίκτη και τις υπόλοιπες βραβεύσεις

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες της Χρυσής Μπάλας στους άνδρες

«Χρυσή Μπάλα»: Οι υποψήφιοι για τον κορυφαίο παίκτη και τις υπόλοιπες βραβεύσεις
Η γαλλική εφημερίδα «Equipe» ανακοίνωσε τους υποψήφιους για την κατάκτηση του πολυτιμότερου βραβείου της «Χρυσής Μπάλας», αλλά και των υπόλοιπων κατηγοριών.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες της Χρυσής Μπάλας στους άνδρες

Οι κορυφαίοι παίκτες της χρονιάς:

  • Ουσμάν Ντεμπελέ
  • Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα
  • Τζουντ Μπέλιγχαμ
  • Ντεζιρέ Ντουέ
  • Ντένζελ Ντούμφρις
  • Σερού Γκιρασί
  • Έρλινγκ Χάαλαντ
  • Βίκτορ Γκιόκερες
  • Ασράφ Χακίμι
  • Χάρι Κέιν
  • Χβίτσα Κβαρατσχέλια
  • Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι
  • Αλέξις ΜακΆλιστερ
  • Λαουτάρο Μαρτίνες
  • Σκοτ ΜακΤόμινεϊ
  • Κιλιάν Εμπαπέ
  • Νούνο Μέντες
  • Ζοάο Νέβες
  • Πέδρι
  • Κόουλ Πάλμερ
  • Μάικλ Ολίσε
  • Ραφίνια
  • Ντέκλαν Ράις
  • Φαμπιάν Ρουίθ
  • Βίρτζιλ Φαν Ντάικ
  • Βινίσους
  • Μοχάμεντ Σαλάχ
  • Φλοριάν Βιρτζ
  • Βιτίνια
  • Λαμίν Γιαμάλ

Kopa Trophy

  • Αγιούμπ Μπουαντί
  • Πο Κουμπαρσί
  • Ντεζιρέ Ντουέ
  • Εστεβάο
  • Ντιν Χούισεν
  • Μάιλς Λουίς-Σκέλι
  • Ροντρίγκο Μόρα
  • Ζοάο Νέβες
  • Λαμίν Γιαμάλ
  • Κενάν Γιλντίζ

Yachine Trophy

  • Άλισον Μπέκερ
  • Γιασίν Μπουνού
  • Λούκας Σεβαλιέ
  • Τιμπό Κουρτουά
  • Τζανλουίτζι Ντοναρούμα
  • Εμιλιάνο Μαρτίνες
  • Γιαν Όμπλακ
  • Νταβίντ Ράγια
  • Ματς Σελς
  • Γιαν Σόμερ

Βραβείο καλύτερου προπονητή

  • Αντόνιο Κόντε
  • Λουίς Ενρίκε
  • Χάνσι Φλικ
  • Έντσο Μαρέσκα
  • Άρνε Σλοτ

Καλύτερη ανδρική ομάδα

  • Μπαρτσελόνα
  • Μποταφόγκο
  • Τσέλσι
  • Λίβερπουλ
  • Παρί Σεν Ζερμέν
