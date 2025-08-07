«Χρυσή Μπάλα»: Οι υποψήφιοι για τον κορυφαίο παίκτη και τις υπόλοιπες βραβεύσεις
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες της Χρυσής Μπάλας στους άνδρες
Η γαλλική εφημερίδα «Equipe» ανακοίνωσε τους υποψήφιους για την κατάκτηση του πολυτιμότερου βραβείου της «Χρυσής Μπάλας», αλλά και των υπόλοιπων κατηγοριών.
Οι κορυφαίοι παίκτες της χρονιάς:
- Ουσμάν Ντεμπελέ
- Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα
- Τζουντ Μπέλιγχαμ
- Ντεζιρέ Ντουέ
- Ντένζελ Ντούμφρις
- Σερού Γκιρασί
- Έρλινγκ Χάαλαντ
- Βίκτορ Γκιόκερες
- Ασράφ Χακίμι
- Χάρι Κέιν
- Χβίτσα Κβαρατσχέλια
- Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι
- Αλέξις ΜακΆλιστερ
- Λαουτάρο Μαρτίνες
- Σκοτ ΜακΤόμινεϊ
- Κιλιάν Εμπαπέ
- Νούνο Μέντες
- Ζοάο Νέβες
- Πέδρι
- Κόουλ Πάλμερ
- Μάικλ Ολίσε
- Ραφίνια
- Ντέκλαν Ράις
- Φαμπιάν Ρουίθ
- Βίρτζιλ Φαν Ντάικ
- Βινίσους
- Μοχάμεντ Σαλάχ
- Φλοριάν Βιρτζ
- Βιτίνια
- Λαμίν Γιαμάλ
Kopa Trophy
- Αγιούμπ Μπουαντί
- Πο Κουμπαρσί
- Ντεζιρέ Ντουέ
- Εστεβάο
- Ντιν Χούισεν
- Μάιλς Λουίς-Σκέλι
- Ροντρίγκο Μόρα
- Ζοάο Νέβες
- Λαμίν Γιαμάλ
- Κενάν Γιλντίζ
Yachine Trophy
- Άλισον Μπέκερ
- Γιασίν Μπουνού
- Λούκας Σεβαλιέ
- Τιμπό Κουρτουά
- Τζανλουίτζι Ντοναρούμα
- Εμιλιάνο Μαρτίνες
- Γιαν Όμπλακ
- Νταβίντ Ράγια
- Ματς Σελς
- Γιαν Σόμερ
Βραβείο καλύτερου προπονητή
- Αντόνιο Κόντε
- Λουίς Ενρίκε
- Χάνσι Φλικ
- Έντσο Μαρέσκα
- Άρνε Σλοτ
Καλύτερη ανδρική ομάδα
- Μπαρτσελόνα
- Μποταφόγκο
- Τσέλσι
- Λίβερπουλ
- Παρί Σεν Ζερμέν
