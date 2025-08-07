«Χρυσή Μπάλα»: Οι υποψήφιοι για τον κορυφαίο παίκτη και τις υπόλοιπες βραβεύσεις

Η γαλλική εφημερίδα «Equipe» ανακοίνωσε τους υποψήφιους για την κατάκτηση του πολυτιμότερου βραβείου της «Χρυσής Μπάλας», αλλά και των υπόλοιπων κατηγοριών.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες της Χρυσής Μπάλας στους άνδρες

Οι κορυφαίοι παίκτες της χρονιάς:

Ουσμάν Ντεμπελέ

Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Τζουντ Μπέλιγχαμ

Ντεζιρέ Ντουέ

Ντένζελ Ντούμφρις

Σερού Γκιρασί

Έρλινγκ Χάαλαντ

Βίκτορ Γκιόκερες

Ασράφ Χακίμι

Χάρι Κέιν

Χβίτσα Κβαρατσχέλια

Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι

Αλέξις ΜακΆλιστερ

Λαουτάρο Μαρτίνες

Σκοτ ΜακΤόμινεϊ

Κιλιάν Εμπαπέ

Νούνο Μέντες

Ζοάο Νέβες

Πέδρι

Κόουλ Πάλμερ

Μάικλ Ολίσε

Ραφίνια

Ντέκλαν Ράις

Φαμπιάν Ρουίθ

Βίρτζιλ Φαν Ντάικ

Βινίσους

Μοχάμεντ Σαλάχ

Φλοριάν Βιρτζ

Βιτίνια

Λαμίν Γιαμάλ

Kopa Trophy

Αγιούμπ Μπουαντί

Πο Κουμπαρσί

Ντεζιρέ Ντουέ

Εστεβάο

Ντιν Χούισεν

Μάιλς Λουίς-Σκέλι

Ροντρίγκο Μόρα

Ζοάο Νέβες

Λαμίν Γιαμάλ

Κενάν Γιλντίζ

Yachine Trophy

Άλισον Μπέκερ

Γιασίν Μπουνού

Λούκας Σεβαλιέ

Τιμπό Κουρτουά

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα

Εμιλιάνο Μαρτίνες

Γιαν Όμπλακ

Νταβίντ Ράγια

Ματς Σελς

Γιαν Σόμερ

Βραβείο καλύτερου προπονητή

Αντόνιο Κόντε

Λουίς Ενρίκε

Χάνσι Φλικ

Έντσο Μαρέσκα

Άρνε Σλοτ

Καλύτερη ανδρική ομάδα