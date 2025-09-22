Χρυσή Μπάλα: Η τελική 10αδα των υποψηφίων

Όλα είναι έτοιμα για την απονομή της Χρυσής Μπάλας το βράδυ της Δευτέρας 22/9 στον ποδοσφαιριστή που θα επιλεχθεί.

Να σημειωθεί ότι το βραβείο αναφέρεται στην περίοδος από την 1η Αυγούστου 2024 έως τις 2 Αυγούστου 2025, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών διοργανώσεων.

Απόψε (22/9), λίγο μετά τις 22:00, στην τελετή που έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς στο «Théâtre du Châtelet» στο Παρίσι. θα γίνουν γνωστά τα ονόματα του νικητή και της νικήτριας για την 69η «Χρυσή Μπάλα». Lamine Yamal and his family! ❤️#ballondor pic.twitter.com/jWVOCYhqC0— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εντυπωσιακή τελετή ζωντανά μέσα από το COSMOTE SPORT 1 HD, που θα μεταδώσει αποκλειστικά τη βραδιά.

Η τελική 10άδα:

Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία, Παρί)

Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)

Ραφίνια (Βραζιλία, Μπαρτσελόνα)

Βιτίνια (Βραζιλία, Παρί)

Ασράφ Χακίμι (Μαρόκο, Παρί)

Κόουλ Πάλμερ (Αγγλία, Τσέλσι)

Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία, Ρεάλ Μαδρίτης)

Νούνο Μέντεζ (Πορτογαλία, Παρί)

Μο Σαλάχ (Αίγυπτος, Λίβερπουλ)

Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Ιταλία, Παρί)