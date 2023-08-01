Χωρίς τέσσερις με Σλοβενία η Εθνική ομάδα

Χωρίς τον Ιωάννη Παπαπέτρου θα παραταχθεί η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών στο αυριανό (2/8, 21:30) φιλικό με τη Σλοβενία στη Λιουμπλιάνα, το οποίο είναι το πρώτο για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού έμεινε εκτός της αποστολής που αναχωρεί το απόγευμα (1/8, 17:15) για την πρωτεύουσα της Σλοβενίας, καθώς εντάχθηκε μόλις χθες (31/7) στις προπονήσεις της εθνικής. Εκτός αποστολής έμειναν ακόμη ο Μανώλης Χατζηδάκης, ο Κώστας Αντετοκούνμπο που συνεχίζει την αποθεραπεία του και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, η συμμετοχή του οποίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται στον… αέρα.

Την αποστολή για τη Σλοβενία συγκροτούν 14 παίκτες που είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Αγραβάνης, Γιώργος Παπαγιάννης, Μιχάλης Λούντζης, Ντίνος Μήτογλου, Λευτέρης Μποχωρίδης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Γιώργος Τσαλμπούρης, Βασίλης Τολιόπουλος και Τόμας Ουόκαπ.

Υπενθυμίζεται ότι Ελλάδα και Σλοβενία θα αναμετρηθούν εκ νέου την Παρασκευή (4/8, 19:00) στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, σε μια βραδιά που θα τιμηθεί ο Νίκος Γκάλης για την προσφορά του και θα αποσυρθεί η φανέλα, με την οποία οδήγησε την εθνική ομάδα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 1987, καθώς θα ανέβει στον ουρανό του ΟΑΚΑ.

