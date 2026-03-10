Champions League: «Πάρτι» πρόκρισης για Ατλέτικο, Μπάγερν Μονάχου – Ανοικτοί λογαριασμοί για Νιούκαστλ και Μπαρτσελόνα

Θέση στα προημιτελικά του Champions League έχουν κλείσει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου οι Μπάγερν Μονάχου και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, οι Βαυαροί συνέτριψαν στο Μπέργκαμο την Αταλάντα με 6-1 και πλέον στην ρεβάνς μόνο αν δεν κατέβουν θα χάσουν την πρόκριση. Για την Μπάγερν Μονάχου σκόραραν οι Στάνισιτς (12΄), Ολίσε (22΄, 64′), Γκνάμπρι (25′), Τζάκσον (52′) και Μουσιάλα, ενώ για την Αταλάντα μείωσε ο Πάσαλιτς στο 90+3′.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν και αυτή σαρωτική και επικράτησε 5-2 εντός έδρας της Τότεναμ. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με 4-0 στο πρώτο ημίχρονο (6′ Γιορέντε, 14′ Γκριεζμάν, 15΄Άλβαρεζ, 22′ Λα Νορμάντ), με την Τότεναμ να μειώνει σε 4-1 στο 26ο λεπτό με τον Πόρο. Ο Άλβαρεζ έκανε το 5-1 στο 55ο λεπτό για να έρθει ο Σολάνκε να μειώσει σε 5-2 στο 76ο λεπτό.

Τέλος, σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι Νιούκαστλ και Μπαρτσελόνα έμειναν στο 1-1 στην Αγγλία και έχουν ανοικτούς λογαριασμούς στη ρεβάνς στο Καμπ Νόου. Ο Μπαρνς στο 86ο λεπτό έκανε το 1-0 για την Νιούκαστλ, με τον Γιαμάλ στο 90+6 με πέναλτι να κάνει το 1-1.