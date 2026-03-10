Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Champions League: «Πάρτι» πρόκρισης για Ατλέτικο, Μπάγερν Μονάχου – Ανοικτοί λογαριασμοί για Νιούκαστλ και Μπαρτσελόνα

Τα αποτελέσματα της Τρίτης 10/3

Γεράσιμος Λυμπέρης

Θέση στα προημιτελικά του Champions League έχουν κλείσει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου οι Μπάγερν Μονάχου και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, οι Βαυαροί συνέτριψαν στο Μπέργκαμο την Αταλάντα με 6-1 και πλέον στην ρεβάνς μόνο αν δεν κατέβουν θα χάσουν την πρόκριση. Για την Μπάγερν Μονάχου σκόραραν οι Στάνισιτς (12΄), Ολίσε (22΄, 64′), Γκνάμπρι (25′), Τζάκσον (52′) και Μουσιάλα, ενώ για την Αταλάντα μείωσε ο Πάσαλιτς στο 90+3′.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν και αυτή σαρωτική και επικράτησε 5-2 εντός έδρας της Τότεναμ. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με 4-0 στο πρώτο ημίχρονο (6′ Γιορέντε, 14′ Γκριεζμάν, 15΄Άλβαρεζ, 22′ Λα Νορμάντ), με την Τότεναμ να μειώνει σε 4-1 στο 26ο λεπτό με τον Πόρο. Ο Άλβαρεζ έκανε το 5-1 στο 55ο λεπτό για να έρθει ο Σολάνκε να μειώσει σε 5-2 στο 76ο λεπτό.

Τέλος, σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι Νιούκαστλ και Μπαρτσελόνα έμειναν στο 1-1 στην Αγγλία και έχουν ανοικτούς λογαριασμούς στη ρεβάνς στο Καμπ Νόου. Ο Μπαρνς στο 86ο λεπτό έκανε το 1-0 για την Νιούκαστλ, με τον Γιαμάλ στο 90+6 με πέναλτι να κάνει το 1-1.

