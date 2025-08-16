Ατρόμητος – Λάτσιο: Ένταση, κόκκινες κάρτες και ξύλο στη φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων (Εικόνες)

Μάρτυρες απίστευτων εικόνων έγιναν όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση Λάτσιο – Ατρόμητος στην Ιταλία.

Στην διάρκεια του πρώτου μέρους τα μαρκαρίσματα και από τις δύο ομάδες ήταν σκληρά και ένα πάτημα του Γκεντουζί στον πεσμένο στο έδαφος Ουεντραόγκο..

(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Στο 31′ ο Μανσούρ έκανε σκληρό φάουλ στον Καστεγιάνος και ακολούθησε… χάος. Οι δυο ποδοσφαιριστές πιάστηκαν στα χέρια, η οποία μετατράπηκε σε σύρραξη μεταξύ των δυο ομάδων, με τους πιο ήρεμους και τους Λεωνίδα Βόκολο – Μαουρίσιο Σάρι να προσπαθούν να «σβήσουν» τη φωτιά.

Μανσούρ και Καστεγιάνος αποβλήθηκαν, όμως ξανασυναντήθηκαν στη φυσούνα, όπου ακολούθησε νέος «γύρος» έντασης, μεταξύ παικτών και ανθρώπων των δυο ομάδων. Εν τέλει το ματς συνεχίστηκε ύστερα από διακοπή περίπου τεσσάρων λεπτών.