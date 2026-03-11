Aθλητικές μεταδόσεις: Πλούσιο θέαμα με Champions League αλλά και ευρωπαϊκές μάχες ελληνικών ομάδων σε μπάσκετ και βόλεϊ

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο σπουδαίος Γιώργος Μαρίνος, μια είδηση που βύθισε σε πένθος τον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο. Αναλυτικότερα, ο αγαπημένος σόουμαν πέθανε χθες και η είδηση έγινε γνωστή σήμερα 11/3 μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, στον ΑΝΤ1. «Θα ανακοινώσουμε τον θάνατο ενός σπουδαίου καλλιτέχνη. Χθες το απόγευμα έφυγε […]