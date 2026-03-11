Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Aθλητικές μεταδόσεις: Πλούσιο θέαμα με Champions League αλλά και ευρωπαϊκές μάχες ελληνικών ομάδων σε μπάσκετ και βόλεϊ

Όλα τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας

Aθλητικές μεταδόσεις: Πλούσιο θέαμα με Champions League αλλά και ευρωπαϊκές μάχες ελληνικών ομάδων σε μπάσκετ και βόλεϊ
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Οι αγώνες για την φάση των “16” του Champions League, οι ευρωπαϊκές μπασκετικές αναμετρήσεις ΑΕΚ – Τόφας και ΠΑΟΚ – Περιστέρι αλλά και ο τελικός της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού στο CEV Challenge Cup στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/3).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

15:30 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

18:00 COSMOTE SPORT 8 HD Εξατσίμπασι – Ρεζόφ CEV Champions League

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Περιστέρι FIBA Europe Cup

19:00 Novasports 4HD Άνκαρα – Μανρέσα Eurocup

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Τόφας FIBA Basketball Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός CEV Challenge Cup 2026

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λεβερκούζεν – Άρσεναλ UEFA Champions League

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

20:00 Novasports Start Μπουντούτσνοστ – Κλουζ Eurocup

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells τένις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

20:00 Novasports 5HD Τσεντεβίτα Ολιμπία – Κέμνιτς Eurocup

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Indian Wells τένις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κροατία – Ελλάδα Προκριματικά Eurobasket Γυναικών

21:00 Novasports Prime Βενέτσια – Τρέντο Eurocup

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Καρδίτσα – Άλμπα Βερολίνου FIBA Basketball Champions League

21:45 Novasports 4HD Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κόβεντρι – Πρέστον Sky Bet EFL Championship

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών
ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο σπουδαίος Γιώργος Μαρίνος, μια είδηση που βύθισε σε πένθος τον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο. Αναλυτικότερα, ο αγαπημένος σόουμαν πέθανε χθες και η είδηση έγινε γνωστή σήμερα 11/3 μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, στον ΑΝΤ1. «Θα ανακοινώσουμε τον θάνατο ενός σπουδαίου καλλιτέχνη. Χθες το απόγευμα έφυγε […]