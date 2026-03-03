Ανατροπή με Κριστιάνο Ρονάλντο – Παραμένει στην Σαουδική Αραβία

Στην Σαουδική Αραβία παραμένει ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρά τις φήμες πως θα είχε αποχωρήσει από τη χώρα.

Συγκεκριμένα, με την εμπόλεμη κατάσταση να επηρεάζει και την Σαουδική Αραβία ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται πως παραμένει στη χώρα και μάλιστα κάνει προπονήσεις για τα επόμενα παιχνίδια της Αλ Νασρ.

Νωρίτερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Πορτογάλος είχε αναχωρήσει με ε ιδιωτικό τζετ από την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό τη Μαδρίτη, ωστόσο όπως ανέφερε σε ανάρτηση του στο X (πρώην Twitter) ο έγκυρος δημοσιογράφος Fabrizio Romano, «οι αναφορές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης σχετικά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έφυγε από τη Σαουδική Αραβία με την οικογένειά του, είναι εντελώς αβάσιμες.

🚨❌ Reports on international media about Cristiano Ronaldo who left Saudi Arabia with his family are wide of mark.



It’s a fake news as Cristiano is now doing threatment at Al Nassr training ground after issues in last game.



Cristiano has not left Saudi to return to Madrid. pic.twitter.com/xKYlYfuVA0— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026

Πρόκειται για ψευδή είδηση, καθώς ο Κριστιάνο κάνει τώρα απειλές στο προπονητικό κέντρο της Αλ Νασρ μετά από προβλήματα στον τελευταίο αγώνα. Ο Κριστιάνο δεν έχει φύγει από τη Σαουδική Αραβία για να επιστρέψει στη Μαδρίτη».

Το επόμενο παιχνίδι της Αλ Νασρ είναι προγραμματισμένο για τις 7 Μαρτίου, ωστόσο δεν αποκλείεται η αναβολή του, όπως συνέβη πρόσφατα με την αναμέτρηση κόντρα στην Αλ Ουάσλ.